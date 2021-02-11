研究：內地新移民學歷收入提升　高學歷多抵港數年離開　浸大團隊倡定政策留人才 (16:00)

浸大經濟系研究團隊受社區組織協會委託，利用2001至2016年政府人口普查微觀數據，探究內地移民居港7年後的社會經濟狀況，指出近年新移民教育水平提升，其中有大專或以上學歷的比例由5.7%增至19.5%；收入方面，個人及家庭收入分別增加70.8%和45.1%，升幅高於本地人的55%及33.7%。

然而，研究亦發現不少高學歷新移民未有長時間留港。以1997至2001年抵港男性為例，擁有學士或以上學歷者由2001年的28.1%，減少近一半至2006年的14.6%，其後持續下降，反映不少高學歷者長期在港居住或工作意欲不大。

研究：內地移民紓緩人口老化促進經濟轉型

研究又顯示內地移民有助紓緩人口老化和促進本港經濟轉型。研究團隊負責人浸大經濟系主任鄭毓盛表示，根據報告分析，假如過去20年沒有新移民，香港人口將更老化，代表未來勞動力的20歲以下人口比例減少約四分之一。比較2001年和2016年兩次人口普查資料，在整體就業或勞動人口增幅最大的行業，新移民皆展現更大增幅，可見他們對經濟轉型十分重要。

團隊建議，政府在制定人口和人力資源政策時應充分考慮新移民在社會的角色，積極挽留內地人才，並完善移民資料蒐集，促進追蹤調查及移民後代研究。