疫苗獎賞｜星夢郵輪送全年任搭「雲頂夢號」通行證價值逾380萬【附登記方法】 (14:14)

星夢郵輪今（9日）表示，為抵抗新型冠狀病毒疫情多時的香港市民打氣，推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，所有於7月30日或之前完成兩劑新型冠狀病毒疫苗接種的香港市民，無須任何消費均可參加，獎品總值400萬元，頭獎為一年無限乘搭「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多供4人入住，約值380萬元。
報名方法：
．提供身分證號碼和手提電話號碼，即可登記參加抽獎
．抽獎網站將於6月10日中午12時正至2021年7月30日下午11時59分開放登記
．不符合參加資格或任何重複登記將不予受理，將隨機抽出得獎者，8月6日公佈得獎名單
大抽獎獎品：
終極大獎：一年無限乘搭「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多供4人入住，約值380萬元。
二獎：三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，最多供6人入住，價值逾10萬元。
三獎：三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間海景露台客房最多供4人入住，價值逾5.4萬元。
疫苗獎賞一覽：
打新冠疫苗最新獎賞一覽 送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】（6月8日）
送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】（6月7日）
送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】 （6月3日）
中華廠商會、一田百貨、愛的家等送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】（6月2日）
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