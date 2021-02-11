疫苗獎賞｜星夢郵輪送全年任搭「雲頂夢號」通行證價值逾380萬【附登記方法】 (14:14)

星夢郵輪今（9日）表示，為抵抗新型冠狀病毒疫情多時的香港市民打氣，推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，所有於7月30日或之前完成兩劑新型冠狀病毒疫苗接種的香港市民，無須任何消費均可參加，獎品總值400萬元，頭獎為一年無限乘搭「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多供4人入住，約值380萬元。