男廚工稱與妻感情不佳非禮10歲女判囚40月　官斥極可恥 (11:59)

被告為41歲男廚工，無刑事紀錄，承認在2019年7月1日至11月16日，干犯兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、一項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為及兩項非禮罪。

辯方在求情時指出，法庭早前為被告索取的心理及精神科報告，均顯示被告沒大問題。但法官練錦鴻判刑時引述報告內容指出，被告無明顯悔意，至今仍諉過於人，自己其實只曾犯其中兩罪，為了保護女兒才認5罪。

練官稱，被告的行為極可恥，違反誠信及道德底線，雖事主X的母親不願意讓X接受社署索取創傷報告，無法得知事件對X的長遠影響，但當時只有10歲的X，4個月內長期遭被告用家長地位侵犯，相信會令X留下無可磨滅的烙印，同時令X母感到焦慮及羞愧。

練官斥被告只為滿足個人不道德的私慾，對女兒作猥褻行為，而因法律是為阻止成年人及長輩欺辱未成年人，判刑要反映社會對此事的不齒，亦要令X母釋懷，扣除被告認罪刑期扣減後，判處被告即時監禁40個月。