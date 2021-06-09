天氣｜天文台料明早驟雨較多及有雷暴　隨後數日持續有雨 (16:30)

【16:30】一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今晚（9日）及明日（10日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。明早驟雨較多及有雷暴。氣溫介乎27至31度。吹和緩東至東南風。展望隨後數天間中有驟雨及雷暴。周末期間風勢較大。
【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫28.6度，相對濕度83％；紫外線指數為5，強度中等。一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，部分地區雨勢有時較大。吹和緩東至東南風。
【08:15】早上8時10分，天文台錄得氣溫27.1度，相對濕度90%。
一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。今早本港部分地區錄得約10毫米雨量，觀塘及灣仔更錄得超過30毫米雨量。同時，廣東西部天色大致良好。
預測今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。最高氣溫約32度。吹和緩東至東南風。展望未來一兩日間中有驟雨。
(天文台)
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