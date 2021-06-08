匯控撤派第四次中期息　5股東質疑避派末期息申索20萬元下月裁決 (21:11)

5案的原告分別為曹維新、李激光、Jantix Management Limited、麥若娟、程少微；被告同為匯豐控股有限公司。各原告分別持有4000股至46,800股匯控股份，申索利息金額由6511.2港元至74,880港元不等。

今日除了程少微，其餘原告均有到庭自行應訊。原告一方認為，根據案例，末期息是必須派發，但中期息則沒有此規定，而一年只得四季，認為匯控只是取巧地將最後一季的末期息「改頭換面」，改稱為「第四次中期派息」，得以避開此規定，並可隨時撤回派息決定。原告稱，匯控「第四次中期派息」性質上與末期息無分別，不同網站亦稱之為末期息。

匯控一方則稱，2019年時的官方公告確實稱涉案派息為「第四次中期派息」，其他網站上的寫法並非匯控正式發放的資訊，與匯控無關，而且董事會是在考慮股東利益、疫情影響公司資金儲備等因素下，才決定不派息，就此深感遺憾，但強調決定是合法合規。