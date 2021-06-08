證券公司董事涉謀殺情婦毁屍兩裁罪成上訴得直　上訴庭命第三度重審 (17:30)

案發時為國泰君安國際控股董事的上訴人陳文深，被指於2011年10月6日謀殺33歲情婦秦嘉儀。陳文深於2015年首次審訊，拒絕承認殺人，惟遭裁定謀殺罪成，成為本港首宗「無屍、無招認、無法證」但成功入罪的謀殺案件。陳文深後來上訴，案件下令重審。2017年案件重審時，陳文深改口承認錯手殺人，但審訊後仍被裁謀殺罪成。

上訴庭在判辭中指出，有證供顯示陳文深與事主相戀期間，對事主愛護有加，慷慨地給予她財政支持。惟事主生前酗酒，更有襲擊陳文深的前科，在酒醉後性格變得具攻擊性、挑釁性。當陳文深的妻子知悉婚外情，陳文深向事主要求分手但遭拒；事主更有意向報館披露陳文深涉內幕交易，報復陳文深提出分手。根據上述證供，不排除事發時因為事主行為，令陳文深受激怒下殺人，惟原審法官彭寶琴在此基礎下，沒有就挑釁下殺人的辯護理由引導陪審團，提出誤殺的裁決。上訴庭因此裁定陳文深上訴得直，下令重審。