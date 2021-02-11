港台工會記協覆核《頭條新聞》辱警裁決　通訊局：節目無考慮對警民關係影響 (15:10)

代表通訊局的資深大律師陳樂信表示，局方有責任嚴謹看待投訴個案，過去10年間收到逾2萬宗廣播材料的投訴，只有百分之一的投訴成立，例如前年12月的一集《鏗鏘集》講述警方執法問題，局方亦裁定投訴理據不足。陳樂信指出，言論自由有其界線，「無人可以隨意用大氣電波表達己見」。

陳樂信強調，該集《頭條新聞》去年2月播出，正值社運和疫情的「危險時刻」，衝突一觸即發，警民合作對抗疫工作非常重要，但節目組沒有考慮當時的社會背景，局方不會忽視節目對大眾的影響。

法官周家明問到，涉事《頭條新聞》的集數似乎指控警察涉濫用PPE，但沒有觸及社運示威，為何涉及辱警。陳樂信回應稱，局方主要從警民關係考慮，因為警民互信需要長時間建立，節目中的藝人王喜從垃圾桶現身，「很難說沒有貶損警察」，舉例如果有節目安排南亞人從垃圾桶出現，相信會令少數族裔感受冒犯。陳樂信又指出，《頭條新聞》片頭有影射速龍警的卡通恐龍，亦有名為「高示威道」的路牌，與示威有關。

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