兩男向警防線推進認暴動罪　還押候判 (14:01)

被告為建築工人施英濠（24歲）及文員文自強（21歲），他們承認於前年11月18日在油麻地加士居道近佐敦道一帶參與暴動。施英濠另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即兩把刀及一支槌；文自強則另被控管有物品意圖損壞財產，即內有液體的玻璃樽及兩罐電油，法官批准將上述兩罪存檔法庭。

控方案情指出，由2019年11月11日開始，理大發生一連串的暴動事件及非法行為，案發當日約11時半，至少50人在佐敦道拔萃女書院外集結，當時警方設防線於加士居道天橋上，防止人們離開及進入理大，示威者向防線推進，投擲汽油彈及磚頭等，警方發射催淚彈驅散。

當時戴防毒面罩和護目鏡的首被告，將一個黃色路障推向警方防線，他在人群前排被警方制服。次被告則隨人群跑下天橋，在天橋下方被剛到場的警方增援攔截，是警方唯一成功攔截的人，次被告當時試圖把疑似汽油彈棄置在地上。