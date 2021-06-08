租3單位販運逾42公斤大麻類毒品　海關搗大麻供應鏈拘3人 (09:00)

海關毒品調查科毒品調查第2組指揮官方向榮表示，海關昨日（7日）黃昏到大角嘴菩提街執行緝毒行動，其間截查2名形迹可疑、持行街紙的南亞裔男子時，於其中一人身上膠袋中搜出1公斤大麻花，當場拘捕二人。

海關把二人押往附近一個劏房單位，再搜出約3公斤大麻花及300克大麻精。二人及後再被押往荃灣橫龍街一個工廈單位搜查，再搜出約5公斤大麻花及1公斤大麻精。

方向榮稱，另一隊關員於馬鞍山恆光街一個私人屋苑外拘捕一名懷疑與案有關的男子，把他押回該屋苑單位內搜查時，再搜出約32公斤大麻花。

被捕兩名南亞漢分別29及30歲，於馬鞍山被捕的男子則43歲，3人為同一販毒集團成員。

方向榮稱該集團租用3個單位作不同用途，其中馬鞍山恆光街一個約300呎私人屋苑單位，約一個月前被租用作為儲存大麻花「大倉」；荃灣橫龍街工廈的單位用作「防火牆」式臨時中轉站，以分隔儲存倉及出貨點；大角嘴菩提街劏房單位則主要用作儲存、包裝及分銷，3名被捕男子均負責「睇倉」及出貨。海關相信該批毒品主要供應西九龍區內一帶娛樂場所，正調查毒品來源。