新冠肺炎｜13校爆發上呼吸道感染納強制檢測【附名單】 (22:54)

任何在2021年5月25日至6月7日期間，曾身處以下地點逾兩小時的人，須於6月9日或之前接受檢測：

爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校

‧荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園/福幼第二幼兒中心暨育嬰園

‧鴨脷洲鴨脷洲徑3號深灣軒地下啟思幼稚園（深灣軒）

‧沙田沙田正街11–17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

‧柴灣柴灣道100號1樓循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園

‧將軍澳浩明苑地下東華三院力勤幼稚園

‧粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園

‧大埔露屏路10號香港教育大學高級教職員宿舍地下G02至G05室香港教育大學幼兒發展中心（只包括幼稚園部）

‧粉嶺嘉盛苑嘉耀閣地下九龍城浸信會嘉福幼稚園

在2021年5月25日至6月7日期間於任何以下指明學校及級別就讀的學生，以及曾面授該等學生的教師，須於2021年6月9日或之前接受檢測：

‧元朗馬田欖口村路23號佛教陳榮根紀念學校二年級

‧深水埗海壇街280號寶血會嘉靈學校一年級

‧沙田火炭樂霞坊2號培基小學一年級

‧觀塘秀茂坪秀明道130號觀塘官立小學（秀明道）一年級

‧鴨脷洲鴨脷洲橋道355號海怡寶血小學二年級

其他較早到期的強制檢測公告