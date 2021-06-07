中大研究：新冠疫情下僅18%學生對生活滿意 (18:15)

HBSC屬跨國研究，全球有40多個國家或地區參與。本港HBSC由中大負責。在去年6月至12月間，有來自21間小學及19間中學，共約5300名分別為小六、中一及中三生參與問卷調查。研究顯示，家庭社經地位或家庭支援水平愈高，學生的生活滿意度及自評健康狀態亦愈高。

疫下本港學生長時間在家學習，負責研究的中大「香港學生能力國際評估中心」總監何瑞珠表示，無論在東西方社會，疫情期間很明顯家庭社經地位對學生有影響。她指出，以前學校幫忙補足，使社經地位較低的學生與其他同學在均等環境學習，惟疫下學生不回校，令學習環境變不均等。

不過何瑞珠稱讚學校在疫下做得好，主動聯絡有需要的學生，以助他們申領資助，部分學校「用盡所有方法，上網方法、食物、紙巾都會為（學生）家庭張羅」。