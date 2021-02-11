《頭條新聞》被指辱警覆核　王喜扮警垃圾桶現身　港台工會：芝麻街卡通Oscar也住垃圾桶 (18:32)

通訊局去年5月裁定，香港電台節目《頭條新聞》一集污衊和侮辱警方等投訴成立，香港電台節目製作人員工會聯同香港記者協會提出司法覆核，案件今午（7日）在高等法院續審。聆訊重點為其中一集《頭條新聞》，飾演警員的藝人王喜從垃圾桶中現身，通訊局認為屬惡意描繪警方。代表申請方的名譽資深大律師陳文敏表示，這一幕並非旨在煽動仇恨和暴力，只是諷刺警員在新型冠狀病毒疫情期間獲得充足的保護裝備，「如果要貶低警員，可以安排在堆填區或者污水溝渠取景」。陳文敏又說，從垃圾桶出入不是《頭條新聞》的獨有設定，美國兒童電視節目「芝麻街」其中一角色「厭世奧斯卡」（Oscar the Grouch）就住在垃圾桶內。
陳文敏重申，該集《頭條新聞》的諷刺力度不算大，未至於貶低和侮辱警員，加上觀眾可以詮釋的可能性太多，有人認為被冒犯，同時有人會心一笑。對於《頭條新聞》被指不夠平衡，陳文敏表示諷刺節目難以表達不同觀點，無可能同時批評和讚揚警方，而且節目組在涉事集數播出不久，已經嘗試邀請警方上節目受訪，惟被拒絕。
陳文敏提到，港台既是政府部門，又是公共廣播機構，從來不是政府的「喉舌」，製作人員理應享有表達和言論自由。聆訊明（8日）續，將由通訊局一方陳辭。