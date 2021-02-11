《頭條新聞》被指辱警覆核　王喜扮警垃圾桶現身　港台工會：芝麻街卡通Oscar也住垃圾桶 (18:32)

陳文敏重申，該集《頭條新聞》的諷刺力度不算大，未至於貶低和侮辱警員，加上觀眾可以詮釋的可能性太多，有人認為被冒犯，同時有人會心一笑。對於《頭條新聞》被指不夠平衡，陳文敏表示諷刺節目難以表達不同觀點，無可能同時批評和讚揚警方，而且節目組在涉事集數播出不久，已經嘗試邀請警方上節目受訪，惟被拒絕。

陳文敏提到，港台既是政府部門，又是公共廣播機構，從來不是政府的「喉舌」，製作人員理應享有表達和言論自由。聆訊明（8日）續，將由通訊局一方陳辭。

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