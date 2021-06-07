綠置居｜調查：近28%受訪者優先選租置單位　逾九成支持續推售 (17:27)

公屋聯會在4月12日至5月8日，透過網上問卷訪問了477名綠表者，當中逾六成家庭成員為3至4人。被問到揀選租置單位的原因，逾67%受訪者是因為售價便宜，其次有逾46%是因單位面積較大，逾88%受訪者會選擇300平方呎以上的大面積租置單位，當中最多人選擇400至500平方呎的租置單位，比率近36%，亦有近七成受訪者稱可負擔50萬元以上的租置單位樓價。

調查亦發現，逾72%受訪者無考慮購買租置單位後出售，只考慮自住，但亦有逾24%有打算出售或屆時視乎樓價再決定。

公屋聯會副主席梁文廣指出，調查反映家庭人數較多、並已居住公屋一段時間的綠表者，會傾向選擇大單位，預計以細單位為主的青衣青富苑和柴灣蝶翠苑會繼續不受歡迎，建議房委會考慮擴闊申請門檻，開放予輪候公屋3年以上的家庭和輪候6年以上的單身者申請。

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