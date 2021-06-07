5人涉理大外暴動　控方稱屬非法集會有人擲汽油彈磚塊 (16:15)

5名被告為廚師郭俊明（23歲）、無業羅煒棟（31歲）、教師姚俊暉（34歲）、無報稱職業的丁培基（26歲）及侍應蔡潤庭（24歲）。他們共同被控於2019年11月18日，與張永尚、林阡晴、黃銘昊、廖康良、李屏樂、易卓邦、李家維、朱偉雄、潘永杰、區海鋒及其他不知名的人一同參與暴動。郭俊明及姚俊暉另被控管有適合作非法用途、在公眾地方管有攻擊性武器等罪，涉藏膠索帶、膠電線索帶及剪刀。

控方開案陳辭指稱，案發當晚10時，警方進行掃蕩，5名被告及其他人被截停及拘捕。警員於加士居道附近檢獲一個紙皮箱，箱內有兩條綠白色毛巾、19支燃燒彈及一支箭。首被告所戴的手套上驗出高度易燃溶劑。

隸屬新界北機動部隊的督察關展翔出庭供稱，現場佈滿磚頭及雜物，示威者投擲汽油彈。