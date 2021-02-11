通訊局裁《頭條新聞》辱警　港台工會記協提覆核：「嘲笑」「侮辱」差別微妙視乎詮釋 (15:42)

申請方為港台工會及記協，答辯方為通訊局。代表申請方的港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏首先表示，通訊局裁決為港台員工及新聞工作者訂立標準，而港台員工一旦違規，將受紀律處分或要向政府賠償，所以申請方有重大利益介入興訟。

陳文敏表示，根據《電視節目守則》，港台的個人意見節目（personal view programme）應該提供真確資料和表達各方意見等，但《頭條新聞》是含諷刺性質的輕鬆娛樂節目，旨在令觀眾減壓，質疑通訊局將《頭條新聞》錯誤歸類為個人意見節目。

庭上播放涉事集數的《驚方訊息》及《無品芝麻官》環節，顯示藝人王喜穿上警察制服、從垃圾桶冒出，以及王宗堯飾演「怪醫秦博士」，內容圍繞當局的抗疫工作。陳文敏強調，片中演員的對白相當滑稽，反映《頭條新聞》常用嬉笑怒罵和誇張的手法針砭時弊，而不是嚴謹討論社會議題，「一個合理的觀眾不會相信《頭條新聞》內的所有東西，因為很多內容旨在惹人發笑」。