唐英傑涉違國安法案　控方申加控危駕交替控罪獲批 (14:52)

辯方表示，該法庭是專責處理《港區國安法》案件，沒權處理非國安法罪行，控方可行的做法是分案起訴新增控罪，並交由其他法庭審理。辯方又指出，控方事隔近一年並在開審前兩周才提出加控，對辯方不公。

控方：新增控罪基於同一案情 官：分案審不符法律原則

控方回應稱，《港區國安法》並沒有不允許法庭同時審理國安法控罪和非國安法控罪，兩罪是基於同一個案情事實，沒有增加新證據，故沒有不公平。指定法官陳嘉信即日宣讀裁決，指出單純因為新增控罪非國安罪行，而不能與本法庭一同審理的說法荒謬，分開兩案各自審訊亦不符法律原則，最終批准控方申請。

控方另外透露，現時暫定有57名控方證人，但傳召多少證人出庭則仍待與辯方商討。早前控方邀請嶺南大學歷史系教授劉智鵬撰寫專家報告，解釋何謂「光復香港 時代革命」，辯方透露已邀請兩名專家撰寫報告回應。據了解，兩人為港大政治與公共行政學系教授李詠怡及中大新聞與傳播學院院長李立峯。

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