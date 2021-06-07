新冠肺炎｜初確患者曾訪12地點納強制檢測【附名單】 (08:44)

政府昨晚（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將初步確診新型冠狀病毒、帶有N501Y變種病毒株患者曾到訪的12個地點納入強制檢測。
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於6月9日或之前接受強制檢測：
．荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期（5月29日中午12時至下午6時）
．荃灣大河道98號如心廣場商場二期（5月29日中午12時至下午6時）
．荃灣白田壩街45號南豐紗廠（5月29日中午12時至下午6時）
．荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城商場（5月29日下午3時至9時）
．尖沙嘴梳士巴利道18號 Victoria Dockside K11 Musea（5月23日中午12時至下午6時）
．深水埗欽州街37K號西九龍中心（5月23日下午3時至9時）
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方，須於6月9日或之前接受強制檢測：
．荃灣大壩街75號地舖火山燒（5月29日下午1時半至3時半）
．荃灣楊屋道18號荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號舖Namco（5月29日中午12時至下午6時）
．荃灣大河道98號如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂（5月29日晚上8時至10時）
．尖沙嘴樂道52號/海防道53-55號/彌敦道99-101號海防大廈3樓3室貓之茶房（5月23日下午1時半至3時半）
．尖沙嘴梳士巴利道3號星光行2樓及3樓誠品生活尖沙嘴店（5月23日下午3時至4時）
．深水埗欽州街37K號西九龍中心7樓7083號室隱家拉麵工場（5月23日下午5時至8時）
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