調查：近半受訪學校未準備好推國安教育　四成稱教學資源不足 (14:14)

楊潤雄最近表示，不排除將來國民教育獨立成科。新界校長會主席、仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄稱，現時國安教育已須在學校各科執行，認為倘各科全面推行國安教育有成效，則毋須獨立成科。

香港善德基金會在4月28日至5月16日，以問卷訪問共218間中小學及幼稚園，54%學校稱整體上已準備推行國安教育；46%稱未準備好，相關學校稱要剪裁及設計課程內容、學校相關小組成員及職能未確定等。

教育局近月推出中小學多個學科的國安教育課程框架，約八成中小學稱執行相關框架有困難，另約四成學校認為教育局提供的國安教育課程資源不足。善德基金會建議中小學增設中層主任職位，專責統籌國安教育，並為教師提供更多有關國安的專業培訓等。

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