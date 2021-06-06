香料掩飾販毒　海關機場檢2780萬元氯胺酮拘兩男 (13:20)

海關在機場截獲一批由巴基斯坦抵港、報稱為食物的貨物，在貨物中發現混入多包懷疑氯胺酮（K仔），共重50公斤，市值約2780萬元，為近兩年來最大宗案件。經調查後，海關發現販毒集團懷疑假借一間頗具規模的食品入口公司名稱及地址，以減低被抽查機率。海關在貨運站拘捕兩名本地男子，懷疑與案有關。
機場空運貨物研究組指揮官賴恩寧表示，海關日前揀選空運貨物抽查，選取一批重約200公斤、由巴基斯坦寄出、報稱為食物的貨物調查。海關發現，貨物所報的寄件人與一向所營運的業務及過往紀錄均不符合，加上由巴基斯坦入口食物至本港較為少見，引起海關懷疑。
海關昨（5日）進一步檢查該批合共10箱貨物，發現當中3箱有特別標記，X光檢查顯示影像有可疑，仔細檢查後發現有50包偽裝成香料的可疑物品，亦有曾被重新包裝的痕迹；打開可疑貨物後發現內藏白色晶體，經測試相信為氯胺酮，共重50公斤，市值約2780萬元。
機場調查組指揮官劉良智稱，案件交由海關毒品調查科跟進，昨日凌晨約2時半，在貨運站拘捕一名前來提貨的19歲男子，報稱為包裝工人；昨午同樣在貨運站拘捕一名41歲男貨車司機，懷疑與案有關。
海關其後根據空運提單上的入口商地址調查，發現一間經營入口食物生意的公司，而且頗具規模，懷疑販毒集團填上真實從事入口食品生意的公司名及地址，以減低海關抽查風險。
海關指出，今次檢獲的氯胺酮市值為2019年以來最高，正調查毒品流向，並提醒市民販運危險藥物乃嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。
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