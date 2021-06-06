香料掩飾販毒　海關機場檢2780萬元氯胺酮拘兩男 (13:20)

機場空運貨物研究組指揮官賴恩寧表示，海關日前揀選空運貨物抽查，選取一批重約200公斤、由巴基斯坦寄出、報稱為食物的貨物調查。海關發現，貨物所報的寄件人與一向所營運的業務及過往紀錄均不符合，加上由巴基斯坦入口食物至本港較為少見，引起海關懷疑。

海關昨（5日）進一步檢查該批合共10箱貨物，發現當中3箱有特別標記，X光檢查顯示影像有可疑，仔細檢查後發現有50包偽裝成香料的可疑物品，亦有曾被重新包裝的痕迹；打開可疑貨物後發現內藏白色晶體，經測試相信為氯胺酮，共重50公斤，市值約2780萬元。

機場調查組指揮官劉良智稱，案件交由海關毒品調查科跟進，昨日凌晨約2時半，在貨運站拘捕一名前來提貨的19歲男子，報稱為包裝工人；昨午同樣在貨運站拘捕一名41歲男貨車司機，懷疑與案有關。

海關其後根據空運提單上的入口商地址調查，發現一間經營入口食物生意的公司，而且頗具規模，懷疑販毒集團填上真實從事入口食品生意的公司名及地址，以減低海關抽查風險。

海關指出，今次檢獲的氯胺酮市值為2019年以來最高，正調查毒品流向，並提醒市民販運危險藥物乃嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。