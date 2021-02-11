新冠肺炎｜港增7確診　帶變種病毒株17歲女生母親確診　姊初步確診【行蹤一覽】 (16:25)

【16:19】衛生防護中心公布本港新增7宗新型冠狀病毒確診個案，其中6宗為輸入個案；一宗是本地有流行病學關連個案，為帶變種病毒株的17歲女學生的53歲母親（個案11859），是一名家庭主婦，亦帶N501Y變種病毒株，但沒有L452R或E484K變種基因。
衛生防護中心亦公布17歲女學生的20歲姐姐初步確診，同住於天水圍天盛苑盛譽閣，是一名學生，並在家上網課；以下是其5月23日及29日曾到訪地點：
5月23日曾到訪：
．尖沙嘴梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea
．深水埗欽州街37K號西九龍中心
．尖沙嘴海防道53-55號海防大廈3樓3室貓之茶房
．尖沙嘴梳士巴利道3號星光行2樓及3樓誠品生活尖沙嘴店
．深水埗欽州街37號西九龍中心7樓7083號室隱家拉麵工場
5月29日曾到訪：
．荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期
．荃灣大河道98號如心廣場商場二期
．荃灣白田壩街45號南豐紗廠
．荃灣愉景新城商場
．荃灣荃新天地2期NAMCO
．荃灣大壩街75號地舖火山燒
．荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂
據了解，衛生署獲得早前在深圳發現英國變種病毒個案的全基因排序，當局將其與17歲女學生（個案11852）的病毒作對比，發現有25至26個突變不同；目前女學生感染源頭仍未能確定。
【12:26】消息稱，本港新增約7宗新型冠狀病毒確診個案，包括6宗輸入個案，以及帶變種病毒株的17歲女學生的母親，女生的姐姐亦初步確診。
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