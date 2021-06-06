天氣｜天文台料明日多雲幾陣驟雨 (16:30)

【16:30】華南地區普遍晴朗。本港今日（6日）下午天氣炎熱，部分地區氣溫上升至32度左右。預料一股偏東氣流會在晚間抵達廣東沿岸。本港地區今晚及明日（7日）天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨，最低氣溫約27度，明日日間部分時間有陽光，最高氣溫約31度，吹微風，晚間漸轉吹和緩東至東南風。展望隨後兩三日間中有驟雨及雷暴。