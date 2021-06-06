天氣｜天文台料明日多雲幾陣驟雨 (16:30)

【16:30】華南地區普遍晴朗。本港今日（6日）下午天氣炎熱，部分地區氣溫上升至32度左右。預料一股偏東氣流會在晚間抵達廣東沿岸。本港地區今晚及明日（7日）天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨，最低氣溫約27度，明日日間部分時間有陽光，最高氣溫約31度，吹微風，晚間漸轉吹和緩東至東南風。展望隨後兩三日間中有驟雨及雷暴。
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相對濕度68%
【11:30】上午11時30分，天文台錄得氣溫29度，相對濕度68%。華南地區普遍晴朗。本港地區今日天氣預測大致天晴，天氣炎熱，下午局部地區有驟雨。吹微風。
(天文台)
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