新冠肺炎｜初確婦曾訪13地點納強制檢測【附名單】 (23:55)

政府今晚（5日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將今日初步確診的家庭主婦曾到訪的13個地點，納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於6月7日或之前接受強制檢測：
‧長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場（6月3日中午12時至下午6時）
‧長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號學友社學生輔導中心（6月3日中午12時至下午6時）
‧天水圍天盛商場地下天盛街市（5月28日、6月1日至3日中午12時至下午6時）
‧大埔汀角路1號大埔政府合署4樓北大埔社會保障辦事處（5月28日上午9時至下午2時）
‧大埔安邦路8-10號大埔超級城B區2樓217號舖牛陣（5月28日中午12時至下午6時）
‧大埔廣福道152-172號大埔商業中心1字樓順福護老院（5月28日中午12時至下午6時）
‧金鐘金鐘道95號統一中心19樓B室練松柏律師行（5月26日上午9時至下午2時）
‧天水圍聚星路1號屏山天水圍文化康樂大樓高座屏山天水圍公共圖書館（6月1日上午9時至下午2時）
‧大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心（5月15日、5月22日、5月26日或6月2日上午9時至下午2時）
‧紅磡都會道6號置富都會8樓美食廣場（5月26日中午12時至下午6時）
‧元朗西菁街26號容鳳書健康中心3字樓博愛醫院-香港中文大學中醫診所暨教研中心（元朗區）（5月24日中午12時至下午6時）
‧天水圍嘉湖山莊1期商場地下1號百佳超級市場（5月30日上午9時至下午2時）
‧大埔全安路9號大埔醫院4AR病房（6月2日上午9時至下午2時）
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