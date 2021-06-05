香港凱莉山學校財困　下周一起停面授改網課　教育局要求校方交代 (21:44)

香港凱莉山學校（Mount Kelly School Hong Kong）屢次傳出財政問題，繼被指欠租、拖糧後，今日（5日）校方終承認面臨財困。校方回覆本報稱，為集中資源重整學校架構，下周一（7日）起改為網上學習，至本學期7月3日完結，又稱此決定是與教育局磋商後作出。教育局表示十分關注事件，正要求學校解釋及交代。教協副會長、立法會教育界前議員葉建源認為，未聽過私立學校因非疫情原因改為網課，擔憂若私立學校接二連三出現管理及財政危機，影響教育質素，又認為政府應該監管私立學校發債券問題。
根據香港凱莉山學校的家長通告，校方表示近期經歷多次困難，需要處理財政狀況。該校回覆本報表示，因社會運動和疫情令學校收支失衡，凱莉山教育集團已聘請專業會計師樓及律師樓，為學校進行架構重組，在新財務團隊審視所有現況後，各地投資者的資金會經由律師樓注資，「所有事情將會重回正軌」。
校方解釋，8月24日將開始新學期，繼續面授課堂。學生繳交的6月份學費會帶到下一學年，換言之8月份學費將免除，而下學年不再就讀的學生會獲退款。
針對拖糧之說，校方並無否認，僅表示已陸續由會計師發薪。校方又稱，欠租的說法純屬溝通失誤，已妥善處理。學校補充，四年來已安排退款的提名券（即債券）超過90多張。
教育局表示，已明確提醒學校向家長及持份者清楚交代安排，盡快處理支薪事宜。有關該校運作安排的投訴，教育局正進行調查及跟進，會按既定機制嚴肅處理，就違規之處作懲處。