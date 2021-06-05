香港凱莉山學校財困　下周一起停面授改網課　教育局要求校方交代 (21:44)

根據香港凱莉山學校的家長通告，校方表示近期經歷多次困難，需要處理財政狀況。該校回覆本報表示，因社會運動和疫情令學校收支失衡，凱莉山教育集團已聘請專業會計師樓及律師樓，為學校進行架構重組，在新財務團隊審視所有現況後，各地投資者的資金會經由律師樓注資，「所有事情將會重回正軌」。

校方解釋，8月24日將開始新學期，繼續面授課堂。學生繳交的6月份學費會帶到下一學年，換言之8月份學費將免除，而下學年不再就讀的學生會獲退款。

針對拖糧之說，校方並無否認，僅表示已陸續由會計師發薪。校方又稱，欠租的說法純屬溝通失誤，已妥善處理。學校補充，四年來已安排退款的提名券（即債券）超過90多張。

教育局表示，已明確提醒學校向家長及持份者清楚交代安排，盡快處理支薪事宜。有關該校運作安排的投訴，教育局正進行調查及跟進，會按既定機制嚴肅處理，就違規之處作懲處。