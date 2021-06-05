新冠肺炎｜聞染英國變種病毒17歲女曾到訪　旺角敏華冰廳顧客即離開 (17:35)

旺角通菜街的敏華冰廳有員工稱不知有人確診，李姓負責人無回應餐廳安排。一對趙姓夫婦原打算光顧該店，惟進入餐廳上網搜尋後，發現有染疫者曾在此用膳，於是立刻離開，趙太說「見到有確診就出返嚟，口罩都唔敢除！」

灣仔會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK職員表示，未有收到衛生署通知，直至今早有記者查詢，才得知曾有確診者到訪，獲悉後已立刻預約接受檢測，店舖營業安排則有待身在德國的負責人決定。

旺角寵物店Little Boss就閉門消毒，該店高級營業經理何先生稱，昨（4日）收到衛生署通知曾有確診者到訪後已立刻關門，並安排消毒公司在今早噴光觸媒消毒，待店員再清潔一次後就會開店。

新冠肺炎 相關報道：

今增1確診 17歲女帶N501Y變種病毒 其母初步確診

天水圍天盛苑P座盛譽閣封區 850人強制檢測無確診