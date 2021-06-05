六四32年｜鄒幸彤被扣逾33小時後准保釋　質疑警方指控邏輯荒謬 (17:03)

鄒幸彤離開荃灣警署後，在場者鼓掌歡呼，有人舉起「燭光無罪」標語。她批評警方無理拘捕，目的是要阻止她去維園，並製造輿論恐嚇他人不要出現在維園、不要出現在銅鑼灣、不要點亮燭光。

鄒幸彤質疑警方指控她犯罪的邏輯荒謬，拘捕理據不充分。她說警方起初以新型冠狀病毒疫情為由禁止集會，「由禁止維園集會講到禁止宣傳集會，由禁止宣傳集會再跳到禁止宣傳任何與六四相關的悼念。這些邏輯跳躍，因為疫情關係，我們不能討論六四，我們不能悼念六四，這是什麼荒謬的邏輯？是否疫情大曬，大家不能討論有共鳴、公眾關注的議題？因為會有人聚集。」

她說今年的悼念六四活動遭打壓，她希望向所有參與打壓的人說，不要躲在《公安條例》技術性條文背後，「張開眼睛，看清楚你們在做什麼！你們是幫助劊子手抹去他的罪行，你們是幫助屠夫政權洗白歷史，你們是在32年受盡冤屈難屬、受害者的傷口上撒鹽，你們是幫助、鞏固這個不公義的一黨專政！」

【15:00】鄒幸彤的親友在facebook發文稱，消息透露鄒幸彤將以1萬元現金保釋，正在核實，暫未知時間，律師稍後會到達荃灣警署面見她。

另外，親友稱今午送午餐到警署時，警員透露鄒幸彤今晨已進食早餐。親友稱鄒幸彤昨日未食早餐出門，隨即被捕，後為悼念六四禁食一日，故這是她24小時以來的第一餐。

六四32年：

1989至2021年《明報》報道【短片】

封維園禁燭海 人未喑光未泯 三隧設障 截查拉人 支聯斥警過火：令港更似內地