新冠肺炎｜天盛苑17歲女帶英國變種病毒　有居民即預約接種新冠疫苗 (13:20)

六旬居民憂疫苗副作用不敢打針 促加強管制來港防輸入個案

另有居民怕新冠疫苗副作用，仍然卻步。六旬居民黃先生表示「少少擔心」社區仍有傳播鏈，會隔着紙巾按升降機按鈕，減少接觸公用設施，但亦不會因此打疫苗，「22歲大學生打針咁後生都中風，我咁嘅年紀更加驚」。他續說，天盛苑外傭很多，有少許外籍居民，擔心由他們帶病毒到港，希望政府加強管制來港政策，防止輸入個案。

15歲黃同學住在毗鄰的盛泉閣，他說得知染疫17歲女生曾去教育展，擔心展內多不同國籍的人，有傳播風險，現時不敢參與任何展覽。

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