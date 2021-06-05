海關檢1000萬元走私雪茄紅酒拘一男 (12:44)

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級督察王逸彥稱，關員昨凌晨在東涌馬灣涌村碼頭展開反走私行動，發現數名走私分子在碼頭徘徊，碼頭有快艇停泊，其後一輛客貨車駛入碼頭，走私分子打開車門並將貨物扔到快艇上。關員採取行動，走私分子隨即跳上快艇，向內地方向逃去。客貨車嘗試逃走，被關員攔截。

海關拘捕25歲男司機，並扣查客貨車。關員在場檢獲懷疑走私高價雪茄、紅酒、燕窩、硬碟、智能電話及其他電子產品，市值逾1000萬元。案件調查中，不排除更多人被捕，海關將循運送路線、貨物來源及登記車主方向追查。

有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝指出，該批走私貨物在內地徵收的稅率由23至230%不等，紅酒需徵收190%稅款，一支6000元的紅酒，完稅價達1.8萬。走私案中較罕見的雪茄，稅率高達230%，一支500元的雪茄，完稅價為1700元。呂少輝估計，若成功走私這批貨物，可逃避1000萬港元稅款。

今次案件牽涉高價貨物，海關相信新型冠狀病毒疫情下交通受阻，內地人難出行，對高價消費品有龐大需求；調查亦相信走私活動由有財力走私集團操縱。