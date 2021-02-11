新冠肺炎｜今增1確診　17歲女帶變種病毒　初確母曾到護老院、大埔醫院 (16:51)

初步確診的女生母親，除了5月29日與女兒到過灣仔會展及旺角外，其他到過的地點亦需納強制檢測。其行蹤如下：

‧5月26日：紅磡都會道美食廣場

‧5月10日、15日、22日、26日：與其母到大埔熟食中心2樓用膳

‧5月26日：金鐘練松柏律師行辦手續

‧5月28日：陪母親到大埔商業中心順福護老院，後到大埔超級城牛陣食飯，以及到過大埔政府合署社會保障辦事處

‧5月28日、6月1日至3日：天盛街市買餸

‧5月30日：嘉湖山莊樂湖居百佳購物

‧6月1日：天水圍公共圖書館

‧6月2日：大埔醫院探家人

‧6月3日：麗閣邨學友社、長沙灣天主教墳場

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，女生的母親有定期檢測，5月26日及5月30日的結果均為陰性，今日轉為初步確診，沒有病徵，CT值為16至19，暫時難以判斷母女倆誰先發病。

張竹君指出，香港大學、理工大學等做了基因測試，發現今次個案和之前知道的N501Y變種病毒株不太類似。

【12:25】消息稱，本港今增一宗新型冠狀病毒確診個案，為昨（4日）初步確診17歲女生。理大團隊分析該女生的病毒基因排序，發現她帶有英國變種病毒B.1.1.7（Alpha）。

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