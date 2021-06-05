天氣｜天文台料明日局部地區有驟雨　下周驟雨較多及有雷暴 (16:30)

【16:30】影響華南沿岸地區的雲帶正逐漸轉薄。本港地區今晚（5日）及明日（6日）天氣預測，大致多雲。明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。最低氣溫約26度。日間炎熱，最高氣溫約32度。吹微風。展望下周一（7日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨較多及有雷暴。