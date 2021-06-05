天氣｜天文台料明日局部地區有驟雨　下周驟雨較多及有雷暴 (16:30)

【16:30】影響華南沿岸地區的雲帶正逐漸轉薄。本港地區今晚（5日）及明日（6日）天氣預測，大致多雲。明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。最低氣溫約26度。日間炎熱，最高氣溫約32度。吹微風。展望下周一（7日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨較多及有雷暴。
【08:15】上午8時10分，天文台錄得氣溫25.9度，相對濕度79%。本港地區今日（5日）天氣預測大致多雲，短暫時間有陽光，早上有一兩陣雨。日間最高氣溫約31度。吹輕微至和緩偏北風。展望明日（6日）部分時間有陽光及炎熱。隨後兩三日有驟雨。
（香港天文台）
太陽眼鏡 實用資訊：
太陽眼鏡Q&A｜視光師：鏡片非愈深色愈好 太陽眼鏡防UV唔合格「差過唔戴」
太陽眼鏡慎選鏡片顏色 視光師：灰鏡片顏色最真 行山揸車都啱戴
防曬 實用資訊：
防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】
戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽
2020年消委會報告：逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】
酷熱天氣 相關資訊：
飲水 實用資訊：
驅蚊 實用資訊：
驅蚊劑｜DEET濃度30%有效6小時 香茅油1小時有效【一圖睇晒不同成分驅蚊時效】
驅蚊劑使用6注意 消委會提醒DEET可溶解膠質物品、半歲以下嬰兒勿用
2020年消委會報告：7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）
天然驅蚊DIY｜綠色達人教自製中藥驅蚊包 方便攜帶成人兒童都啱【短片】