新冠肺炎｜15地點納強制檢測　變種病毒個案曾訪會展、通菜街敏華冰廳等【附名單】 (08:40)

政府昨晚（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，將15個地點納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於6月6日或之前接受強制檢測：
涉及N501Y變種病毒株初步確診個案曾到訪的地方
‧天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學（5月15日至6月4日）
‧灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展（5月29日）
‧灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下 Deutsche Schenker-Gruppe HK（5月29日下午4時至6時）
‧油尖旺通菜街187號地下Little Boss（5月29日下午6時至8時）
‧油尖旺通菜街162號地舖敏華冰廳（5月29日下午7時至10時）
‧屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室（5月16日、5月23日或5月30日）
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於6月6日或之前接受強制檢測：
屬再次檢測的指明地方
‧香港龍和道中西區海濱長廊-中環段（不包括添馬公園）（5月9日或5月16日）
‧中環德輔道中19號環球商場（只包括商場）（5月16日）
‧新界馬鞍山鞍駿街 8 號海典居第8座（5月16日）
‧沙田馬鞍山鞍駿街12號馬鞍山公園（5月9日或5月23日）
‧新界火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位入境事務處火炭辦事處（5月11日）
任何人於5月22日至6月4日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於6月6日或之前接受強制檢測：
爆發上呼吸道感染/流感樣疾病的學校
‧沙田馬鞍山落禾沙烏溪沙路8號迎海3期1樓學之園幼稚園暨雙語幼兒園（迎海）
任何人於5月22日至6月4日，曾就讀以下學校指明級別的學生，或面授相關級別學生的教師，須於6月6日或之前接受強制檢測：
爆發上呼吸道感染/流感樣疾病的學校
‧粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學二年級
‧灣仔司徒拔道肇輝臺1號E高主教書院小學部六年級
‧屯門興富街3號保良局志豪小學一年級
新冠肺炎 相關報道：
無外遊女生初確 首宗染變種源頭不明 曾赴4000人教育展 楊潤雄等高官同日在場
相關字詞﹕強制檢測 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介