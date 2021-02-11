新冠肺炎｜15地點納強制檢測　變種病毒個案曾訪會展、通菜街敏華冰廳等【附名單】 (08:40)

任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於6月6日或之前接受強制檢測：

涉及N501Y變種病毒株初步確診個案曾到訪的地方

‧天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學（5月15日至6月4日）

‧灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展（5月29日）

‧灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下 Deutsche Schenker-Gruppe HK（5月29日下午4時至6時）

‧油尖旺通菜街187號地下Little Boss（5月29日下午6時至8時）

‧油尖旺通菜街162號地舖敏華冰廳（5月29日下午7時至10時）

‧屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室（5月16日、5月23日或5月30日）

任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於6月6日或之前接受強制檢測：

屬再次檢測的指明地方

‧香港龍和道中西區海濱長廊-中環段（不包括添馬公園）（5月9日或5月16日）

‧中環德輔道中19號環球商場（只包括商場）（5月16日）

‧新界馬鞍山鞍駿街 8 號海典居第8座（5月16日）

‧沙田馬鞍山鞍駿街12號馬鞍山公園（5月9日或5月23日）

‧新界火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位入境事務處火炭辦事處（5月11日）

任何人於5月22日至6月4日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於6月6日或之前接受強制檢測：

爆發上呼吸道感染/流感樣疾病的學校

‧沙田馬鞍山落禾沙烏溪沙路8號迎海3期1樓學之園幼稚園暨雙語幼兒園（迎海）

任何人於5月22日至6月4日，曾就讀以下學校指明級別的學生，或面授相關級別學生的教師，須於6月6日或之前接受強制檢測：

爆發上呼吸道感染/流感樣疾病的學校

‧粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學二年級

‧灣仔司徒拔道肇輝臺1號E高主教書院小學部六年級

‧屯門興富街3號保良局志豪小學一年級

其他較早到期的強制檢測公告

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