癌漢示威現場拒捕罪脫　不滿警過分武力致崩牙已向警投訴 (19:25)

人稱「老吳」的吳應武（59歲），原被控去年1月19日在旺角登打士街「潮流特區」外抗拒警員22266 。他在散庭後表示，法庭的裁決雖還他公道，但他仍不滿警員當日使用過分武力令其牙齒斷裂，他早前已向警察投訴科投訴，「咁而家睇吓佢哋會點做囉」。

劉官裁決稱，警員的拘捕是否合法屬本案的審訊議題之一，當時警員以涉嫌非法集結拘捕被告，但被告只是和一名女子坐在路邊，現場氣氛平靜，有許多途人經過，商店亦繼續營業，無證據顯示被告曾參與集結或作出擾亂秩序的行為，劉官認為控方未有足夠證據證明警員在正當執行職務。

劉官稱，警員聲稱為被告上手銬時，被告曾腳踢警員，又放軟手腳不配合押解，但警員亦同時表示不肯定被告是蓄意還是因身體不適才反抗他，劉官亦不能肯定被告是否蓄意所為。劉官續稱，雖然被告當時不說話的行為自招嫌疑，但控方亦未能舉證至毫無合理疑點，故裁定被告罪脫。

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