六四32年｜參與彌撒市民：倘能到維園意義更大 (21:10)

另外，逾百市民傍晚到荃灣葛達二聖堂出席六四彌撒，悼念六四死難者。不少人在教堂外排隊，教堂限制令下只安排120個座位，晚上約7時截龍後，仍有逾60人聚集，有人亮起電子蠟燭。

身為天主教徒的支聯會常委趙恩來7時15分抵達，因已截龍未能進入。他表示首次到聖堂參與彌撒，過往多年都出席維園集會，無法到維園集會感失望。他稱，警方以公共健康為由禁止維園集會做法荒謬，「佢哋根本唔想見到任何燭光喺維園出現」。

有往年出席維園六四燭光集會的市民稱，今年首次跟隨朋友出席彌撒，認為警方行動是政治打壓，質疑「幾千人去睇演唱會、觀星，你唔去執行限聚令？」穿黑衣的劉小姐稱，雖並非教徒也希望繼續悼念六四，因到維園悼念風險太高，故今年選擇到教堂出席彌撒。

警荃灣驅教堂外聚集者 12人被抄身分證資料 一人被帶走

晚上約8時半，多名警員抵達荃灣葛達二聖堂，驅散場外聚集約100人，然後用橙帶圍封教堂附近範圍，至少12人被搜查及抄下身分證資料。有在場市民跟警方理論，有人繼續點起燭光。約9時05分，所有人獲放行，但其中一名男子被警方帶上警車載走。

六四32年 相關報道：

7聖堂被掛「邪教」橫額 正委會：今續彌撒

警方封紅隧往港島行車線 設路障截查車輛 等巴士乘客：太大陣仗

維園有穿黑衣市民遭搜身搜袋 感「不必要、多餘」

警引《公安條例》封維園足球場及中央草坪【短片】

警稱可封維園 李卓人籲各處亮燭 市民六四前夕獨自入園悼念 保安阻點火警截查

「倘因國安禁集會 不能接受」 天安門母親：縱無燭光 信港續悼