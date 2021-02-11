六四32年｜民研調查：六成非民主派港人同意傳承真相　反映不論立場港人的心沒變 (19:05)

《港區國安法》實施後的首個六四，香港民意研究所發表六四事件調查報告，以電郵訪問了7209名12歲或以上香港市民，62%受訪者反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」，72%受訪者支持「學校教授六四事件相關課題」；持上述意見的非民主派支持者，分別佔四成三及六成。前學聯代表陳清華稱，數字反映港人的心沒有改變，甚至不論立場，多達六成非民主派支持者認為要傳承真相，教授六四。
香港民研由5月28日至6月1日，向研究所意見群組「我們香港人意見」成員發電郵，收回7209份有效問卷。數據顯示，62%受訪者反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」，持上述意見的非民主派支持者中有43%，民主派支持者有91%。問卷另一條問題是「你有多支持或反對學校教授六四事件相關課題？ 」，支持的受訪者佔總數72%；非民主派支持者當中都有六成人支持，而民主派支持者則超過九成。
前學聯代表陳清華在六四事件當年，於北京親歷事件，他說九成民主派支持者，支持在校內教授六四，非民主派當中亦有共六成的高比例，反映不論立場，港人也認為要繼續傳承真相，「中共以為自己成功的地方，就是可以改變人心，但並未做到」。
支聯會副主席鄒幸彤原為記者會嘉賓之一，惟早上被警方以涉嫌宣傳或公告未經批准集結拘捕，因而缺席，陳清華要求重新擺放她的名牌，並在會場加上一張空櫈。
六四32年：
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