六四32年｜民研調查：六成非民主派港人同意傳承真相　反映不論立場港人的心沒變 (19:05)

香港民研由5月28日至6月1日，向研究所意見群組「我們香港人意見」成員發電郵，收回7209份有效問卷。數據顯示，62%受訪者反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」，持上述意見的非民主派支持者中有43%，民主派支持者有91%。問卷另一條問題是「你有多支持或反對學校教授六四事件相關課題？ 」，支持的受訪者佔總數72%；非民主派支持者當中都有六成人支持，而民主派支持者則超過九成。

前學聯代表陳清華在六四事件當年，於北京親歷事件，他說九成民主派支持者，支持在校內教授六四，非民主派當中亦有共六成的高比例，反映不論立場，港人也認為要繼續傳承真相，「中共以為自己成功的地方，就是可以改變人心，但並未做到」。

支聯會副主席鄒幸彤原為記者會嘉賓之一，惟早上被警方以涉嫌宣傳或公告未經批准集結拘捕，因而缺席，陳清華要求重新擺放她的名牌，並在會場加上一張空櫈。

六四32年：

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