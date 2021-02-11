六四32年｜港大學生會按傳統洗刷「國殤之柱」　學生：原來行禮如儀不容易【短片】 (17:00)

港大學生會以往會於六四當日洗刷國殤之柱並重髹太古橋，由於天雨關係，學生會今只「洗柱」，並另擇日子重髹太古橋。港大學生會長郭永皓先朗讀「六四宣言」，並率領學生默哀一分鐘，其後與學生戴上手套，拿起抹布清潔國殤之柱，及獻上白色菊花，其間有旁觀途人拍手。有數名校方保安人員不斷高喊「保持社交距離」，並舉起有關字句的告示牌。

郭永皓表示，學生會舉行活動有其自主性及自由，活動出發點是守護歷史真相、悼念遇難者、教育港大同學關於港大的歷史，相信活動絕對合法合理，希望學校尊重學生會舉辦活動的自主權。他又說，校方沒表示反對活動。

參與活動的二年級生張同學表示，第二次參加「洗柱」活動，活動流程上與往年無大分別，但心態上截然不同，「以往大家可能覺得悼念六四這個習慣來來去去行禮如儀，今年去到一個景況，原來行禮如儀都不是那麼容易做到」，甚至今早支聯會副主席鄒幸彤亦被捕，可以「洗柱」有「萬幸的感覺」。

四年級的吳同學今年首次參與「洗柱」並獻花，往年覺得自己參與「洗柱」與否，亦無太大實質分別，今年則因政府對任何政治表態活動百般阻撓，認為在此情況下，社會更應出來表態，以示自己有政治表態的自由。他又說，以前「洗柱」不會有太多包袱，今年風險則高了許多，「唔知道有一日會唔會畀人秋後算帳」。

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