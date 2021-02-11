六四32年｜維園有穿黑衣市民遭搜身搜袋感「不必要」　中三生冀守護香港【短片】 (18:18)

劉先生稱，自10年前斷斷續續出席六四集會，認為警方下午2時已圍封維園部分地方屬「離譜」，又稱以往六四集會被指行禮如儀，但今年因為打壓而變成有抗爭意義，他認為《公安條例》權限太大，擔心日後香港再不能舉行六四集會。

中三生李同學今午攜蠟燭到維園，被警方截查。李同學說感到無奈，並稱希望守護香港土地，認為「這個地方應由人民定義，而非當權者」。

身穿黑衣、61歲陳先生在維園內閒坐時，被警察查問。陳先生認為警察查問「無理、多餘」，「維園𠵱家警察多過途人」，又稱自己以往因工作未必每年參與維園六四集會，今年因已退休，故特地到場。支聯會副主席鄒幸彤今早被捕，陳先生表示不感意外，但「無眼睇」，「之前王婆婆一個人遊行都可以被捕，𠵱家警察拉邊個，我都唔愕然」，相信日後情況只會愈來愈差。

五旬市民圍維園行唱歌悼六四

56歲歐陽先生稱，1991年至2008年期間，每年也會到維園六四集會，但自2009年起，有感民主派內部分裂而沒意欲出席，直至今年不少支聯會成員及民主派均被囚，覺得需要以行動表達爭取集會自由及盡公民權利，以免六四的真相被遺忘。他表示，不會進入警方已封鎖的範圍，只會圍住維園行走及唱悼念六四的歌曲，又說如果點燭光也違法，會改為亮起手機燈悼念。

六四32年：

警引《公安條例》封維園足球場及中央草坪

支聯會副主席鄒幸彤中環被捕 遭4便衣警帶走【附被捕短片】

鄒幸彤、外賣速遞員涉宣傳呼籲未經批准集結被捕 警：兩人行為極不負責任