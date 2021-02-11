六四32年｜維園有穿黑衣市民遭搜身搜袋感「不必要」　中三生冀守護香港【短片】 (18:18)

【18:18更新】今日（4日）是六四32年，警方下午2時起封閉維園足球場、籃球場及中央草坪。在維園內，有警察截查閒坐的市民，有身穿黑衫、黑褲的市民被搜身及搜袋。29歲劉先生表示，特意在上班前到維園悼念六四事件，自覺沒有進入足球場範圍，覺得仍被搜身屬「不必要、多餘」。他說，權衡過穿黑衣或惹嫌疑，仍決定穿黑衫黑褲到場，「現時大家急切需要圍爐取暖的地方，亦需要被看見」。
劉先生稱，自10年前斷斷續續出席六四集會，認為警方下午2時已圍封維園部分地方屬「離譜」，又稱以往六四集會被指行禮如儀，但今年因為打壓而變成有抗爭意義，他認為《公安條例》權限太大，擔心日後香港再不能舉行六四集會。
中三生李同學今午攜蠟燭到維園，被警方截查。李同學說感到無奈，並稱希望守護香港土地，認為「這個地方應由人民定義，而非當權者」。
身穿黑衣、61歲陳先生在維園內閒坐時，被警察查問。陳先生認為警察查問「無理、多餘」，「維園𠵱家警察多過途人」，又稱自己以往因工作未必每年參與維園六四集會，今年因已退休，故特地到場。支聯會副主席鄒幸彤今早被捕，陳先生表示不感意外，但「無眼睇」，「之前王婆婆一個人遊行都可以被捕，𠵱家警察拉邊個，我都唔愕然」，相信日後情況只會愈來愈差。
五旬市民圍維園行唱歌悼六四
56歲歐陽先生稱，1991年至2008年期間，每年也會到維園六四集會，但自2009年起，有感民主派內部分裂而沒意欲出席，直至今年不少支聯會成員及民主派均被囚，覺得需要以行動表達爭取集會自由及盡公民權利，以免六四的真相被遺忘。他表示，不會進入警方已封鎖的範圍，只會圍住維園行走及唱悼念六四的歌曲，又說如果點燭光也違法，會改為亮起手機燈悼念。