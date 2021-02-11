六四32年｜警維園舉藍旗趕市民離開　記利佐治街有人喊「光時」口號警舉紫旗【短片】 (20:29)

【20:12】晚上約8時，有約百名身穿黑衣的市民在記利佐治街遊行，並高叫「光復香港 時代革命」口號，有部分人手持蠟燭。警方於晚上8時10分舉起黃旗，要求在場市民立即離開；警方在8時15分舉起紫旗，指稱現場者有可能違反《港區國安法》。

【20:00】晚上8時，維園足球場、籃球場及中央草坪仍然封閉。警方在晚上近8時，於維園近銅鑼灣出入口舉起藍旗，呼籲在場者離開，不要在維園集結。大批市民被趕到維園外的天橋，並開手機燈，在場警員警告市民不要停留，要立刻離開，否則會開始票控。

職工盟於銅鑼灣SOGO外設街站，今晚8時正點起燭光，表示「記憶之戰，不會因為警方壓制而貿然終止」。醫管局員工陣線副主席羅卓堯及陳國誠在職工盟街站旁，點起燭光及默站。

【15:32】下午，大批軍裝警員在維園一帶佈防，現場至少有20輛警車；維園硬地足球場已被鐵馬圍封，有警員在封鎖範圍內駐守。根據警方指示的橫額，警方引用《公安條例》第17條封閉維園硬地足球場範圍。現場廣播警告公眾集會已被禁止。【相關短片】

保安局發聲明，指出警方已引用《公安條例》（第245章）第17（4）條封閉維園中央草坪、足球場和籃球場及通往該等地方的通道，禁止公眾進入，重申任何人不得參與、宣傳或公布任何未經批准集結，呼籲市民切勿以身試法。保安局又警告，如有任何人嘗試挑戰法律，包括《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、《公安條例》、《港區國安法》等，警方會採取果斷行動。

六四32年：

支聯會副主席鄒幸彤中環被捕 遭4便衣警帶走【附被捕短片】

親友：鄒幸彤稱若今天無法點起燭光，將禁食一天