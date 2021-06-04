沙田校巴與私家車相撞後衝落單車徑　至少22人傷 (15:43)

大批家長事後趕到現場了解，不少學童受驚落淚，現場消息稱，涉事校巴載着浸信會沙田圍呂明才小學的學生。就讀小二的梁同學事發時坐在校巴左邊第10行，他憶述事發時校巴車速與平日相約，「『嘭』嗰聲好快，都幾驚吓」，「校巴到單車徑先剎到車，跟住抱我哋落嚟，坐喺石壆度等被人送上救護車」。梁同學即時致電通知母親，他說當時與大部分同學一樣受驚哭泣，「打咗筋斗跟住就撞到個肚，跌落地下，我𠵱家個肚好痛」。

網上流傳車Cam片段拍到，校巴高速行駛，駛至沙田圍路交界時疑撞到路中石壆，其後彈飛，繼而衝前數米再衝落單車徑。校巴車頭嚴重損毁，大量碎片散落路面，燈柱及斜坡樹木被撞斷。

目擊意外的客貨車司機余小姐說，校巴當時沿大涌橋路快線行駛，駛至沙田圍路交界時未有按路面指示右轉，反而向前衝，「佢（校巴）喺我右邊高速飛過，跟住挨落架寶馬度，打斜插咗落去，佢高速飛過時啲沙石飛晒上嚟我架車度，好大聲，跟住我就聽到『嘭』撞落防撞欄到」。事後她與市民帶同膠布到單車徑照顧受傷學童，她形容大部分學童只是擦傷，但「好驚，喊晒，嗌救命，搵爸爸媽媽」。被撞的寶馬司機潘先生說，當時駕駛私家車沿快線行駛，「突然『嘭』一嘢撞埋嚟」，其後就見到校巴衝落斜坡。