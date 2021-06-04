男子路邊搬狗屍取內臟罪成判緩刑　官不信被告稱為清理環境 (13:55)

暫委裁判官馮念偉指出，已退休的被告張顯明（68歲）的證供不合理亦不合邏輯，他自辯稱一心想清理環境、避免交通受阻，但徒手搬狗屍及取出內臟有違常理，又質疑被告為何沒有清理狗屍被拖行時留下的血迹，將狗屍內臟取出放入膠袋後便離開，亦沒致電愛護動物協會或警方協助處理狗屍，更何況若出於好心，根本毋須取出內臟，更不應接受女途人給予的100元。

馮官表示，附近已有垃圾桶，質疑被告稱想帶回家棄掉的說法並非真話。反之，控方證人證供清晰直接，接納其證供，裁定被告將內臟帶回家就是食用並罪成。

沒有律師代表的被告親自求情稱，其右腳曾因兩次車禍折斷，現靠每月高齡生活津貼及傷殘津貼共3500元維生，又說「我個心唔服，我做咗好事，但畀人砌生豬肉」。

馮官判刑時指出，人和貓狗有特殊關係，有微妙情意結，不當處理內臟或殘骸亦會造成環境問題，在社會及文化進步下，無論有否養狗都不會接受被告的行為，為配合立法原意，以保障動動免受不必要虐待，須判處阻嚇刑罰，考慮其個人背景及身體狀況後，決定判處緩刑。