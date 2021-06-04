中三男生藏膠索帶裁罪脫　官︰圖綁鐵欄不屬損壞財產 (13:26)

黃官裁決時稱，現年16歲的被告被截停時雖然身穿校服，但其背包內沒有書本，亦攜有非上學之用的頭盔、眼罩和防毒面罩等物品，由於當日有人號召「大三罷」，即罷工、罷課和罷市，行動包括以雜物阻塞道路，考慮到被告所攜的物品是2019年示威的常見物品，黃官認為被告當日不是上學，而是準備參與大三罷，並利用索帶綑綁鐵欄及雜物作堵路之用。

不過黃官指出，控罪中的「損壞」定義意指影響物件的價值和本身的用途，而膠索帶的用途只是綑綁，不會影響鐵欄的價值或用途，他未能肯定被告有意圖損壞財產。黃官又提到，曾考慮修改控罪至《簡易程序治罪條例》第17條「管有適合作非法用途的工具罪」，但由於涉案索帶並非用作束縛人身或侵入住宅之用，該控罪亦不適用，最終裁決被告罪名不成立。