中三男生藏膠索帶裁罪脫　官︰圖綁鐵欄不屬損壞財產 (13:26)

去年5月27日網民發起反國歌法示威，身穿校服的15歲中三男學生清晨時分在荃灣被警察截停，搜出3包膠索帶，被控一項管有任何物品意圖損壞財產罪。經審訊後，裁判官黃士翔今（4日）在西九龍裁判法院少年庭裁決稱，被告當時攜有頭盔和防毒面罩等裝備，裁定他準備參與「大三罷」以膠索帶綑綁鐵欄堵路，不過由於索帶綁鐵欄不屬損壞財產，裁定男生罪名不成立。
黃官裁決時稱，現年16歲的被告被截停時雖然身穿校服，但其背包內沒有書本，亦攜有非上學之用的頭盔、眼罩和防毒面罩等物品，由於當日有人號召「大三罷」，即罷工、罷課和罷市，行動包括以雜物阻塞道路，考慮到被告所攜的物品是2019年示威的常見物品，黃官認為被告當日不是上學，而是準備參與大三罷，並利用索帶綑綁鐵欄及雜物作堵路之用。
不過黃官指出，控罪中的「損壞」定義意指影響物件的價值和本身的用途，而膠索帶的用途只是綑綁，不會影響鐵欄的價值或用途，他未能肯定被告有意圖損壞財產。黃官又提到，曾考慮修改控罪至《簡易程序治罪條例》第17條「管有適合作非法用途的工具罪」，但由於涉案索帶並非用作束縛人身或侵入住宅之用，該控罪亦不適用，最終裁決被告罪名不成立。
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