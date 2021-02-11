鄒幸彤、外賣速遞員涉宣傳呼籲未經批准集結被捕　警：兩人行為極不負責任 (12:10)

新界南總區（刑事）高級警司羅國凱表示，上月底警方已禁止支聯會於今晚舉辦公眾集會，警方其後留意到有人在不同社交平台宣傳及呼籲市民參與相關公眾活動，今早分別在沙田及中環拘捕一男一女。

羅國凱表示，20歲被捕男子姓張，報稱外賣速遞員；36歲被捕女子姓鄒，為支聯會成員，報稱律師（鄒幸彤為大律師），兩人正被扣查。羅國凱指出，兩人行為極不負責任，除本身行為涉違反法例，任何人受教唆參與被禁公眾活動亦會觸犯法例。

警：今早拘捕兩人因證據足夠 不涉其他考慮因素

警方兩度被問及涉案言論內容、兩人何時在哪裡發表言論，以及若鄒幸彤只稱自己會去悼念，算不算宣傳、是否構成違法，羅國凱稱涉案內容屬調查方向之一，不便透露，強調兩人發表的言論有宣傳及呼籲已被禁止的公眾活動。至於選擇今早拘捕兩人，羅國凱稱經過調查認為證據足夠，不涉其他考慮因素。羅國凱亦未有回應若市民在網上提及會出席今晚集會，是否涉及違法。

蔡耀昌：拘捕行動想震懾、恐嚇港人 造成寒蟬效應

支聯會秘書蔡耀昌於警方記者會開始前，被警員趕離警局範圍，對於警方未能提及案件詳細資料，或以什麼確實證據拘捕兩人，蔡耀昌予以譴責，他認為警方如無確實理據，應立即放人。

他續說，警方今早的拘捕行動及近日的行動明顯是想達到震懾、恐嚇港人的效果，造成寒蟬效應，但他相信港人能用智慧，以合法、安全作考量，在各自空間以不同方式悼念六四。至於警方拘捕一名20歲男子，蔡耀昌稱仍未掌握男子的身分及參與情況。

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