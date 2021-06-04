天氣｜天文台料今晚及明早有驟雨　局部地區有雷暴 (16:30)

下午4時，熱帶風暴彩雲集結在高雄以南約170公里，預料向東北移動，時速約35公里，移向台灣南部一帶，並逐漸減弱。

【14:05】天文台於下午2時取消雷暴警告。

【12:45】雷暴警告有效時間至下午3時。與一道低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸。今早（4日）本港多處地區錄得超過10毫米雨量，而大嶼山及中西區的雨量更超過20毫米。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。吹和緩西南風，稍後轉吹偏北風。

中午12時，熱帶風暴彩雲集結在高雄之西南偏南約240公里，預料向東北移動，時速約28公里，移向台灣南部一帶，並逐漸減弱，對本港沒有直接威脅。

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫29.5度，相對濕度83%。

位於廣東內陸的一道低壓槽正向南移動，與其相關的雷雨逐漸靠近珠江口一帶。

在上午8時，熱帶風暴彩雲集結在高雄之西南偏南約340公里，預料向東北偏北或東北移動，時速約20公里，移向呂宋海峽及台灣南部一帶，並逐漸減弱。

預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，日間驟雨逐漸增多，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩西南風，稍後轉吹偏北風。

展望明日（5日）初時仍有驟雨及雷暴，日間驟雨減少。星期日（6日）短暫時間有陽光及炎熱。隨後兩三日驟雨再度增多。