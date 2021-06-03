六四32年｜有區議員街頭派蠟燭　民政總署發信警告 (23:15)

民政事務總署稱，如證明涉事區議員的辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，相關酬津及辦事處營運費用將不獲發還，該區議員亦可能因違反其他法例而負上刑責。

徐遠華表示對民政總署聲明不感擔心，明日（4日）會繼續派蠟燭，形容當局「藉着一些事情去想要去壓抑，也是發放信息讓香港市民知道，你這樣做可能干犯法例，造成更大寒蟬效應」。他強調自己無鼓吹公聚集會，只是呼籲在家悼念，其蠟燭全是自費，無報銷區議會津貼，不涉議員職務。他又估計民政總署處理手法如同處理民主派初選一樣，扣除議員辦事處今個月的租金。

袁海文表示，如明日天氣許可會繼續派蠟燭，又稱不明白派蠟燭如何扣連鼓吹集會。趙恩來亦稱會繼續派蠟燭，表示沒有用區議員津貼購買蠟燭。

六四32年：

六四32年｜警方消息：涉六四行動7000警參與 可引公安條例封維園

一點燭光，可照維園 鄒幸彤：決不無聲

六四紀念館重開3天閉館【短片】