九龍城教育中心導師疑虛報學歷　3男女涉違商品說明條例被捕 (20:30)

海關不良營商手法調查組指揮官楊郁文表示，海關接獲市民舉報，一間教育中心有導師涉虛假聲稱在本港一間大學畢業，高考及會考均取得優異成績。海關調查後發現，涉事導師其聲稱的大學學位及優異成績均為虛假，海關遂採取「放蛇」行動，並拘捕3名男女。行動中，關員檢走一批證物，包括印有涉事導師簡介的宣傳品。涉事導師簡介列出，她於香港中文大學榮譽畢業、會考30分、高考3A2B、於會考及高考英文科全部奪A等。據悉，涉事導師於教育中心註冊任教約6年，專責中、小學英文班。

據了解，涉事教育中心位於獅子石道45至47號1樓及3樓，約有14個課室，可招收近200名學生。網頁資料顯示，教育中心於九龍城成立逾15年，有10多名中、小學部導師提供教育課程。

海關提醒，暑假臨近，家長及學生若安排參加補習班或興趣班，在購買課程前，應留意相關課程資料、師資及認證等，遇到任何疑問可即時向商戶查詢；購買課程後應保留相關章程、宣傳單張、付款收據等，以便有需要時跟進。