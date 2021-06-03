青年向警擲水樽擾亂秩序罪成囚6周　准保釋上訴 (19:00)

梁官裁決時指出，兩名警員證人證供清晰直接，接納其證供。被告葉浩賢（25歲）辯稱，當日到旺角是為了買母親節禮物，飲水後因不見垃圾桶便隨地扔下水樽，他並不知道現場有示威，逃跑只因怕受到波及，背包內的手套、頸套及防毒面罩等均是用於工作和防疫。

梁官稱種種解釋只是「拼起堆砌」的效果，若真如此，被告的衛生意識理應很高，質疑他背包內為何沒有酒精搓手液及消毒紙巾等物品，而且被告當日毋須上班，物品有一定重量，從被告家中帶到旺角亦有一段距離，故不接納其解釋。

梁官又質疑被告若只買禮物，根本毋須奮不顧身橫過馬路逃走，認為他是明知被目睹犯案而狂奔逃離，而逃跑正正與早前擲水樽有密切關連，故裁定被告正是擲水樽的人。梁官續稱，案發當日正值母親節，旺角街頭人流不少，有百多人在現場聚集，被告在警方推進的一刻，向警方防線投擲水樽實屬「火上加油」，令情況惡化，激使他人破壞社會安寧，裁定被告罪成，考慮被告擲水樽有一定力度，其行為有影響公眾秩序的危機，須判處阻嚇性刑罰，最終判被告監禁6星期。

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