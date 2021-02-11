兩中學生涉藏TATP炸藥　首被告稱一心做科學實驗沒為意犯法否 (18:40)

前年11月，兩名明愛馬鞍山中學男學生涉在校內保管含烈性炸藥TATP的粉末，被控管有爆炸品等共3罪，兩人今（3日）於區域法院自辯。被問到是否知悉管有TATP會犯法，首被告承認有考慮法律問題，但他一心做科學實驗，沒有為意自己會否犯法。
首被告黎文光今早接受控方大律師陳文慧的盤問。根據呈堂Telegram對話，首被告曾表示自己「畀狗搞」。控方問到，考慮當時的社會氣氛和Telegram群組內容，「你知唔知道，狗是所謂『暴徒』用來侮辱警察的字眼？」首被告表示同意，但強調他稱的是被唐狗舔，而不是遭警察搜查。控方又質疑，首被告自稱沒有參與示威是「作故仔」，惟首被告否認。
針對涉案的TATP錫紙包，首被告供稱從旺角警署附近的黑衣人手中取得，控方質疑說法不可信，首被告解釋「我著黑衫、黑口罩，可能佢（黑衣人）以為我係同伙」，又估計黑衣人目的是「畀我當鞭炮咁玩」。
次被告：表明不想收錫紙包惟被塞褲袋
次被告趙旭今午自辯表示，他與首被告的關係不算熟絡，形容首被告喜歡「認叻」和吹噓。他稱當日在校內接過首被告遞上的錫紙包，他以母語普通話說「X，這是甚麼來的？」，表明不想接收，首被告卻將錫紙包塞入其褲袋。次被告自言以為錫紙包內有梳打粉，沒想過是TATP。聆訊明（4日）續。
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