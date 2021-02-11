涉虛擬貨幣投資程式騙案增　有事主失300萬 (17:50)

騙徒手法層出不窮，近年騙徒開始以虛擬貨幣及手機投資應用程式行騙。工聯會立法會議員麥美娟去年在新型冠狀病毒疫情下，收到55宗相關投訴，共涉1650萬元，金額最高的個案涉300萬元。麥美娟稱，留意到不法之徒多看準長者及家庭主婦不懂使用手機或複雜投資產品；新冠疫情下市民多了使用手機，亦更容易墮入陷阱。她提醒市民勿輕信陌生人，隨便在網上披露個人資料，要提防不切實際的投資計劃，又稱會約見警方商討如何遏止騙案。
已退休的梁先生去年在朋友介紹下，被游說購買虛擬貨幣「幸運幣」，該投資公司的人聲稱這款貨幣與「瑞波幣」升幅掛鈎，梁先生自行上網查看，發現瑞波幣真實存在，加上投資公司以回贈、會員積分制度利誘，對梁先生說購買一定數目便能免費旅行或食自助餐，梁先生不虞有詐，便不斷投資。最後投資公司聲稱日本政府不允許虛擬貨幣流通，梁先生始懷疑自己受騙，但追討不果，損失涉款21.4萬元。麥美娟另外接獲有關「幸運幣」的求助，求助人為一名70多歲老婦，涉款達300萬元。
另一事主、投資騙案關注組發言人陳先生於2019年，在交友平台結識一名女子，聊天兩個月，被其游說下載投資手機應用程式，根據公司職員指示存款到指定銀行戶口作入場費，可按照會員級別「代購」產品如家居用品、玉石等，每次可以賺取貨品價錢0.26%至0.35%作佣金，每日可取回款項。惟陳先生使用兩個月後，被要求再額外存款，他無力支付，戶口被凍結，及後再發現手機App結餘變零，才懷疑自己被騙。扣除能取回的款項，他共損失3.6萬元。