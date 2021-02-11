涉虛擬貨幣投資程式騙案增　有事主失300萬 (17:50)

已退休的梁先生去年在朋友介紹下，被游說購買虛擬貨幣「幸運幣」，該投資公司的人聲稱這款貨幣與「瑞波幣」升幅掛鈎，梁先生自行上網查看，發現瑞波幣真實存在，加上投資公司以回贈、會員積分制度利誘，對梁先生說購買一定數目便能免費旅行或食自助餐，梁先生不虞有詐，便不斷投資。最後投資公司聲稱日本政府不允許虛擬貨幣流通，梁先生始懷疑自己受騙，但追討不果，損失涉款21.4萬元。麥美娟另外接獲有關「幸運幣」的求助，求助人為一名70多歲老婦，涉款達300萬元。

另一事主、投資騙案關注組發言人陳先生於2019年，在交友平台結識一名女子，聊天兩個月，被其游說下載投資手機應用程式，根據公司職員指示存款到指定銀行戶口作入場費，可按照會員級別「代購」產品如家居用品、玉石等，每次可以賺取貨品價錢0.26%至0.35%作佣金，每日可取回款項。惟陳先生使用兩個月後，被要求再額外存款，他無力支付，戶口被凍結，及後再發現手機App結餘變零，才懷疑自己被騙。扣除能取回的款項，他共損失3.6萬元。