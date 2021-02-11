新冠疫苗｜中大專家：不公布針後「無潛在關聯」死亡合適　稱「疫苗打死人」印象留市民腦海 (15:55)

中大醫學院微生物學系主任陳基湘表示，政府不再公布與疫苗無潛在關聯的死亡個案，做法合適，即使專家其後澄清與疫苗無關，難以改變市民的印象，市民亦有不同演繹。不過，他認為當局要保持透明度，並在公布資訊時要全面。

中大公共衛生及基層醫療學院教授黃麗儀認為，市民對疫苗資訊感混亂，而傳媒較多報道接種疫苗後死亡或入院個案，較少報道接種疫苗的成效，令市民接收的資訊不平衡，繼而對接種疫苗卻步。

中大公共衛生及基層醫療學院教授黃至生指出，市民聚焦接種疫苗後出現的死亡及嚴重個案，但實際上，不接種疫苗染疫引起的後果更嚴重，且零星的報道產生「反效果」，令市民對疫苗缺乏信心。

陳基湘指出，市民渴求全面的資訊，尤其是疫苗對其健康的影響，且該些資訊相對個人化，他建議政府向醫生發放有關接種疫苗後死亡或嚴重個案的數據，由醫生向個別市民解釋。

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