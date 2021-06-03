昂船洲貨船三級火約15小時救熄　起火原因待查 (14:47)

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，昨午5時許，消防接報青衣南對開海面一艘貨船起火，兩艘滅火輪14分鐘後到場，發現一艘約長100米的貨船冒出大量濃煙，旁邊有兩艘約長45米躉船。

兩艘滅火輪射水灌救，其後兩艘滅火輪加入，利用水炮及泡炮救火。于文陽解釋，泡沫有效撲救船火，可減輕船身承受滅火水源的重量。消防進行風險評估，由於火勢猛烈，加上船上有船員及消防員，現場指揮官決定撤退所有人員，並於昨晚11時09分將火警升為3級。

消防成功從3艘船隻撤退22名船員及所有消防員。由於現場有風浪，消防難以登上貨船救火，加上貨船大量金屬廢料堆積如山，令射向貨船的水及泡沫流向船底，未能到達火源。另外，貨船的抽水泵未能運作，導致船隻傾側約15度，增加消防救火難度。

火警中消防共出動32輛消防及救護車、9艘消防船、183名消防及救護員，動用4座滅火輪水炮、兩座泡炮及一隊煙帽隊。火警於今早（3日）8時05分大致被包圍，8時20分大致被救熄，起火原因仍待調查。

于文陽續說，貨船裝有約3000噸金屬廢料，初步調查沒有發現化學品，事發時貨船尾倉起火，船員則在頭倉，火勢無蔓延。由於本港昨傍晚由吹南風轉吹西南風，導致濃煙飄向西九龍一帶。消防昨晚收到20多宗相關求助個案，但無人因吸入濃煙不適。

海事處回覆查詢指，事發後隨即派員前往現場調查，事件中沒有收到有人受傷或油污報告，處方會跟進調查事件。涉事船隻為巴拿馬註冊貨船，名為「AFFLUENT OCEAN」，船身長約100米，船上共有15名船員。涉事船隻於5月31日由內地南沙進入香港水域，並會在香港完成裝載貨物後離開前往越南。