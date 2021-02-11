民主派初選47人案｜鍾錦麟為初選發起眾籌　官引律政司形容「慣常洗黑錢案手法」 (14:32)

鍾錦麟一方表示，雖然鍾錦麟是民主動力的副召集人，並與另一名被告、民主動力召集人趙家賢一同協助舉辦初選，但鍾錦麟只負責物流及宣傳，強調他並非參選人，案情亦沒指出他與初選眾籌有關。

律政司一方反駁，鍾錦麟去年6月9日於個人facebook發帖文宣傳初選，並呼籲他人捐款以籌集舉辦初選所需的350萬元，又在美國眾籌平台「GoGetFunding」為初選發起眾籌計劃，並將該計劃的網址及民主動力的銀行戶口一同附上在該facebook帖文上。至於案情提及，在眾籌網上籌得的款項，會先轉帳至一個第三方本地銀行戶口，再轉進民主動力的戶口，律政司一方形容此為「慣常洗黑錢案為逃避警方調查的手法」。

杜官表示，考慮雙方陳辭、在她席前所有的證據及鍾錦麟一方提出的保釋條件後，基於自己的預測及評估，認為沒充足理由相信鍾錦麟不會繼續干犯危害國安的行為，故拒絕其保釋申請。

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