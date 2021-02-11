新冠疫苗｜中大調查：未接種者憂致命副作用僅四分一有意半年內打針　籲政府提供多重誘因 (15:16)

中大醫學院就探討「疫苗猶豫」的原因及提升接種率的方法，於今年4月23日至5月8日期間，以電話訪問1200名成年人。

調查結果顯示，有76%受訪者未接種疫苗，當中只有25%的人表示有意於未來半年接種。至於不接種的原因，以10分為滿分，其中「聽到接種後死亡和出現嚴重副作用病例」最高達8.2分；其次是對政府的建議沒有信心，達7.3分；另有市民希望等更好的疫苗，以及對疫苗廠家或生產地沒信心。

中大醫學院微生物學系主任陳基湘表示，目前即使專家排除了死亡及嚴重個案與疫苗相關，以及醫管局提供背景發生率的數據，都未能清除市民「疫苗打死人」的想法，「如因誤解及先入為主的看法令市民未能受保護好可惜」。對於市民對政府不信任，他認為市民不應將健康和公共衛生綑綁政府信任度而作決定。

此外，調查又發現單一誘因對提升接種率無顯著影響力，以10分為滿分，最高分的「落實疫苗護照便利到外地旅遊」僅4.4分，他建議政府推出多重誘因提升接種率，否則以目前的速度，他擔心疫苗接種率最終不足三成。

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